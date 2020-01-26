Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходные коды Windows 7

Нью-Йорк, 26 января. Американская корпорация Microsoft прекратила официальную поддержку операционной системы Windows 7 две недели назад, но пользователи оказались совершенно не готовы распрощаться с популярной платформой.

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь». Так, инициаторы предлагают выпустить ОС в виде свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также позволить международному сообществу разработчиков ее совершенствовать.

Цель организации — 7777 подписей в петиции «Upcycle Windows 7». Кроме того, авторы документа заявили, что на сегодняшний день существует прецедент выпуска некоторых ключевых утилит Windows в качестве свободного программного обеспечения.

Ранее пресс-служба американской компании сообщила, что после 10 лет поддержка Windows 7 прекращается. В корпорации обратили внимание на то, что «переход может быть сопряжен со трудностями», поэтому специалисты хотят «оказать содействие касательно того, что делать дальше».

Компьютеры с ОС Windows 7, выпущенной в октябре 2009 года, продолжат работать, но обновления для нее уже не предусмотрены, а Microsoft не станет оказывать техническую поддержку.