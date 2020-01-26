AP: Трамп заявлял о зависимости Украины от США в 2018 году

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, как долго Украина сможет противостоять так называемой «российской агрессии» без помощи Вашингтона. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

СМИ опубликовало видео, записанное якобы в 2018 году в Вашингтоне во время ужина американского лидера с украинскими олигархами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, где они вместе обсуждают «противостояние» России и Украины.

Бизнесменов считают связанными с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Кроме того, их подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США, а также в попытке оказать давление на назначение директоров «Нафтогаза».

«Как долго Украина [без помощи США] продержится в борьбе с Россией?» — спрашивает на записи глава Белого дома.

Американский лидер также рассуждает об отзыве из Киева посла США Мари Йованович, которую один из его визави называет самой большой проблемой для президента. По его словам, представительница Штатов на Украине распространяет слухи о скорой отставке Трампа.

«Избавься от нее!» — отвечает президент.

Как уточняет URA.RU, ролик приводится в качестве новых доказательств по делу об импичменте Трампа. Отмечается, что ранее глава США утверждал, что с Фурманом и Парнасом не знаком.

Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. В Демократической партии США убеждены, что американский лидер задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от главы Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия, после чего создавал препятствия проведению расследования по данному факту. Хозяин Белого дома утверждает, что лишь требовал от украинских властей усиления борьбы с коррупцией в стране.

23 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина находится «на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы», а также сказал, что Трамп «предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама», напоминает газета «Взгляд».