Минздрав Пермского края назвал число тяжело пострадавших в ДТП с автобусом

Пермь, 26 января. Доктора оценивают состояние восьми из 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае как тяжелое. Об этом в воскресенье рассказали журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

Согласно сведениям краевого ведомства, семь человек находятся в средней степени тяжести, состояние восьми пассажиров оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Авария произошла примерно в 09.00 (по московскому времени) на автотрассе М-7 «Волга». Уточняется, что столкнулись пассажирский автобус, следовавший рейсом Пермь — Очер, и две машины, сообщал телеканал «360».

На место ДТП прибыли представители экстренных служб, выясняются причина и обстоятельства произошедшего, отмечал «Царьград».