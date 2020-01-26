Астролог Оджула рассказал, что ждет каждый знак в китайском Новом году

Нью-Йорк, 26 января. Знаменитый голливудский астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в китайском Новом году.

Крысы, по мнению эксперта, добьются успеха на службе: карьерного роста и повышения заработной платы. А в апреле и сентябре этому знаку важно наладить новые связи.

Рожденным в год Быка Оджула порекомендовал развивать новые навыки, что может пригодиться на работе. Самыми благоприятными месяцами для этого будут июнь и октябрь. Эксперт напомнил знаку о важности веселья и общения с близкими.

«Смотрите объективно на вещи, иначе вас ждут разочарования и нереализованные цели», — предупредил он Тигров.

Кролики, по его словам, в наступившем году обретут любовь и новых друзей.

«Держите свое сердце открытым», — посоветовал Оджула.

Для Драконов 2020 год, по его мнению, будет успешным, если они обретут уверенность в себе и станут принимать практичные решения. Змеям же Оджула порекомендовал научиться экономить, а также поменять привычный режим, чтобы лучше справляться со стрессом.

Из-за семейных ссор и проблем на работе год может выдаться трудным для Лошадей, считает астролог. Он посоветовал решать проблемы, а не бежать от них.

Козы же, по его словам, будут вознаграждены за приложенные в прошлом усилия. Он предположил, что рожденные в этот год люди с большой вероятностью обретут идеального партнера.

Обезьян, как считает астролог, заметят начальство и коллеги, поэтому он посоветовал им быть активнее. Петухам же Оджула порекомендовал составить четкий план действий, чтобы 2020 год выдался продуктивным.

Собак, по его словам, ждут внезапные перемены и неожиданные возможности, а романтические отношения в 2020 году выйдут на новый уровень.

«У некоторых закончатся помолвкой», — заверил астролог.

Свиньям же эксперт предрек трудный этап, на котором нужно расстаться с «токсичными» друзьями и партнерами и начать жизнь с чистого листа.

Как напоминает Федеральное агентство новостей, Новый год по древнему китайскому календарю наступает в ночь на 25 января. Он пройдет под знаком Белой металлической крысы. Праздник широко отмечается в Китае, а также в странах Юго-Восточной Азии. Новый год по китайскому календарю в России тоже весьма популярен, хотя и уступает традиционному новогоднему торжеству.

Примечательно, что все советы, которые давали знатоки в преддверии наступления 2020 года по григорианскому календарю, пригодятся тем, кто захочет отметить праздник еще раз — по-китайски.