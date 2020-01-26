Пьяный мужчина с мечом разгромил бар в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 января. Полиция устанавливает причины инцидента в одном из баров в центре Петербурга, где мужчина мечом повредил имущество заведения. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о случившемся в заведении на Гороховой улице поступило в 21.40 (время совпадает с московским) в пятницу, 25 января. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали пьяного мужчину 1978 года рождения.

«Полицейские установили, что задержанный является сыном хозяйки заведения. Злоумышленник имел при себе меч, которым он повредил интерьер и мебель указанного бара, в результате инцидента пострадавших нет», — уточнили в МВД.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. После выяснения обстоятельств инцидента в отношении дебошира будет принято процессуальное решение.

Ранее в Северной столице полиция задержала более десяти человек, участвовавших в массовой драке на Заставской улице. Конфликт из-за нарушения ПДД на юге Петербурга перерос в бои «толпы на толпу».