ЛНР итоги 20–26 января: новые дороги в республике, опасная находка МГБ, ЕСПЧ против ВСУ

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 20 по 26 января.

С приходом Зеленского ничего не поменялось

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает агрессивную политику в отношении Донбасса. Об этом заявил на встрече c жителями Стаханова глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил сожаление, что киевские силовики c начала 2020 года продолжили обстрелы мирных городов республики. Несмотря на это, по словам Пасечника, республики Донбасса по-прежнему остаются приверженцами Минских соглашений.

«Политика эта продолжается. Был один президент [Украины] Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись, избран на сегодняшний день Владимир Зеленский, вместе с тем ситуация абсолютно никак не меняется, и в отношении нас используют такие же методы, такие же формы. Обстрелы, вот, по вашим словам, даже участились», — констатировал Пасечник.

Преступники будут наказаны

Сотрудники Генпрокуратуры на текущей неделе посетили жителей населенного пункта Кировск, пострадавших от обстрелов со стороны ВС Украины, и дали необходимые консультации для составления жалоб в Европейский суд по правам человека. Сотрудники Генпрокуратуры проконсультировали уже более тысячи человек. Работа в данном направлении будет продолжена.

Памяти жертв массированных обстрелов Стаханова

Митинг по случаю пятой годовщины первого массированного обстрела Стаханова со стороны украинских силовиков прошел у мемориала мирным жителям и защитникам Донбасса, погибшим в результате агрессии ВСУ, на центральной площади города. В январе и феврале 2015 года Стаханов подвергся массированным артиллерийским обстрелам, жертвами ударов стали 16 мирных жителей, 44 получили ранения различной степени тяжести.

«Я хочу прежде всего передать слова поддержки от главы ЛНР Леонида Пасечника всем тем, кто потерял и продолжает терять своих родных, близких, друзей в этой страшной войне, и слова уверенности в том, что все эти жертвы не напрасны, — заявила советник главы ЛНР Марина Филиппова. — Невзирая на то, что меняются президенты Украины, позиция к нам, к ЛНР, с их стороны остается однозначной. Мы видим усиливающуюся агрессию со стороны Украины. Это говорит только об одном: мы должны стоять на своих позициях, отстаивать свои убеждения, и тогда все те, чьи имена выбиты на камне, будут понимать, глядя на нас сверху, что мы достойные продолжатели борьбы, которая была развязана не нами».

Обновление дорог ЛНР

Власти Луганской Народной Республики передали на текущей неделе спецтехнику коммунальным предприятиям пяти населенных пунктов ЛНР. На передаче техники в Стаханове присутствовал лично глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным Минстроя, республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой техники.

«Наши действия будут направлены на то, чтобы продолжить обновление автопарка специализированной техникой. Хотелось бы дополнительных средств на ремонт дорог. Нужно сделать выравнивающий слой, потому что уже иссяк текущий ремонт. В том году мы уже сделали выравнивающий слой, получилось довольно отлично и экономически выгодно. На сегодняшний день те дороги, которые существуют в республике, — это тяжелое, грустное наследие предыдущей власти. Они, в моем понимании, критике не подлежат: полностью надо стелить новые дороги, укладывать», — отметил Пасечник.

Опасная находка МГБ ЛНР

На текущей неделе сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР обнаружили тайники украинских диверсантов. По данным пресс-службы, из тайника кроме прочего изъяли почти 10 тысяч патронов различного калибра, осколочно-фугасные выстрелы и заряды. Данные боеприпасы украинские силовики планировали использовать для проведения на территории республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов.