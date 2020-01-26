Глава МИД Ирана посоветовал Трампу опираться во внешней политике на факты​​​​​​​

Тегеран, 26 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу основываться на фактах, а не заголовках СМИ, принимая внешнеполитические решения.

Глава Белого дома ранее заявил о том, что Вашингтон не поддерживает призыв Тегерана к проведению переговоров после снятия американских санкций.

В ответ на это высказывание иранский министр порекомендовал Трампу опираться в своих комментариях на факты, а не сообщения прессы.

«Дональду Трампу стоит основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках Fox News или переводчиков с фарси», — написал Зариф в микроблоге Twitter.

Министр прикрепил к сообщению отрывок из англоязычной версии интервью журналу Der Spiegel. В нем Зариф не исключил возможности переговоров с США после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

И без того напряженные из-за ядерной сделки отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились 3 января, когда американцы авиаударом убили под Багдадом командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Операцию против Сулеймани инициировал Трамп.

Убийство генерала, которого считают национальным героем Ирана, вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Эта операция получила название «Мученик Сулеймани».

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.