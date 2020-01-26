Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае

Пермь, 26 января. Пятнадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Пермском крае. Об этом сообщают в экстренных службах региона.

В аварии на федеральной автотрассе столкнулись три транспортных средства: автобус, «Газель» и легковой автомобиль.

«По уточненным данным, на 414 километре М-7 «Волга» столкнулись три транспортных средства — рейсовый автобус «Пермь-Чайковский», грузовая «Газель» и легковушка», — цитирует РИА Новости представителя служб ЧС.

По его словам, к ликвидации последствий ДТП привлечен 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее авария с участием «Газели» и легковой Lada Priora произошла в Воронежской области. ДТП случилось вечером 25 января на 608 километре трассы М-6 «Каспий». Четверо человек, находившихся в салоне легкового автомобиля, скончались на месте.