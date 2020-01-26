Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли все дисциплины чемпионата Европы

Москва, 26 января. Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые награды во всех четырех соревновательных дисциплинах европейского первенства впервые с 2006 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации фигурного катания России.

На европейском старте, который завершился в австрийском городе Грац, российские спортсмены завоевали 10 из 12 возможных медалей, четыре из которых золотые. Так, победу в одиночном мужском катании одержал Дмитрий Алиев, в танцах на льду блестяще откатали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Кроме того, в соревнованиях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в одиночном женском катании бескомпромиссную победу одержала Алена Косторная.

Стоит отметить, что в последний раз россияне побеждали во всех дисциплинах Евро более 13 лет назад — в 2006 году на соревнованиях в Лионе.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что успех российских фигуристов на первенстве Европы связан с «каторжным трудом». В беседе с телеканалом «360» специалист также обратила внимание на то, что у российских спортсменов на прошедшем старте не было конкурентов.