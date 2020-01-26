Эксперты рассказали, как с пользой провести Международный день без Интернета

Москва, 26 января. Международный день без Интернета стоит провести с пользой и удовольствием, считают эксперты, которые посоветовали заранее подготовиться к «цифровому детоксу» и рассказали, как повеселиться без доступа к Сети.

Международный день без Интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. Праздник направлен на то, чтобы люди хотя бы на день смогли вырваться из Сети и насладиться реальной жизнью.

Как отметил директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко, это довольно необычный праздник, который предоставляет отличную возможность провести время с близкими и заняться любимым делом, не отвлекаясь на гаджеты. Например, прочесть книгу, посмотреть фильм, прогуляться, заняться спортом или отправиться в короткое путешествие.

Он, как и другие эксперты, советует заранее подготовиться к отдыху без Интернета: предупредить коллег, составить план занятий на день.

«Оффлайн отдых дает возможность отвлечься от суеты, побыть немного наедине с собой», — добавил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Как узнал ранее Росстат, россияне чаще всего используют Интернет для общения в социальных сетях, чтения новостей и статей, а также скачивают в Сети музыку, игры и фильмы.

Тем временем Федеральное агентство новостей подробно рассказало о таком явлении, как интернет-зависимость, описав причины и способы борьбы с ним. Согласно прогнозам специалистов, количество людей, страдающих от этой болезни XXI века, к 2025 году составит несколько миллиардов человек. Это связано с тем, что количество интернет-пользователей и среднее время, которое люди проводят в Сети, с каждым годом увеличиваются.