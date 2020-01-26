Власти города Тяньцзинь прекратили движение междугородних автобусов

Пекин, 26 января. Правительство китайского города Тяньцзинь вслед за столицей КНР приняло решение полностью прекратить междугородние автобусные перевозки пассажиров из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается в заявлении правительства в социальной сети Weibo.

«Для осуществления строгого контроля за распространением нового типа коронавируса путем пассажирских перевозок с 27 января будут приостановлены все междугородние пассажирские автомобильные перевозки», — следует из документа.

Отмечается, что под табу попали не только маршрутные автобусы, но и арендованные, коммерческие и туристические.

Как сообщала «Газета.Ru», китайские власти в конце прошлого месяца сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним официальным данным, только в Китае известно о более чем 2 тыс. зараженных, из них 56 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность. По данным ведомства, отмечала Deita.ru, через шесть месяцев в РФ может появиться действующая вакцина от коронавируса.