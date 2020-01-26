Асмус подвела неутешительные итоги 2019 года

Москва, 26 января. Актриса Кристина Асмус решила подвести итоги 2019 года. Звезда с опозданием опубликовала в Instagram традиционный для многих пользователей соцсети пост, в котором поделилась, что ушедший год был для нее непростым.

Свои неутешительные итоги года артистка представила 24 января. Она не сообщила о личных достижениях, семейной жизни и успехе в кино, а рассказала фолловерам о наболевшем.

Асмус написала, что за год потеряла сразу троих близких людей, а также задалась вопросом о том, почему не все в обществе соблюдают порядочность и не стремятся придерживаться простого известного правила — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

«24 января. По-моему, пора все-таки подвести итоги прошлого года. Потерять за год троих близких людей, которых очень любил и доверял много лет — это сильно… Блин, относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не?» — пишет актриса.

Кроме того, звезда сериала «Интерны» вспоминает свой предыдущий пост, в котором сообщила о том, как бестактно обошлась с ней ее бывшая помощница, в один момент превратившаяся для актрисы из подруги в главного врага.

Отчаявшаяся Асмус интересуется у подписчиков, что с ней может быть не так, и как перестать «очаровываться» людьми, чтобы впоследствии не испытывать переживаний, если они поступят неуважительно.

Прошедший год стал для Кристины Асмус запоминающимся. Известная большинству зрителей по роли скромного интерна Варвары Черноус актриса снялась в нашумевшей и провокационной картине режиссера Клима Шипенко «Текст». Она призналась, что сначала переживала по поводу откровенных сцен, но с уважением отнеслась к желанию Шипенко достоверно показать реальность и согласилась. После выхода фильма в прокат актриса подверглась критике и столкнулась с угрозами расправы от неизвестных злопыхателей.