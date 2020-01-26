Токаев поручил правительству Казахстана принять меры для защиты от коронавируса

Нур-Султан, 26 января. Правительство Казахстана должно принять необходимые меры для защиты населения страны от китайского коронавируса. Такое поручение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — говорится в сообщении главы государства в микроблоге Twitter.

Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 26, 2020

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился на другие страны, случаи заражения наблюдались, например, в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, а также в Канаде.

Как сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, число заразившихся в стране уже возросло до более чем двух тысяч человек, из них 56 скончались.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки заболевания. Если отменить поездку не представляется возможным, ведомство советует соблюдать необходимые меры предосторожности.