Глава МИД Австрии заявил о важной роли России для безопасности Европы

Вена, 26 января. Руководитель Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны лишь при содействии Российской Федерации. Об этом сообщает издание Wiener Zeitung.

Как отметил австрийский министр, была надежда на то, что Россия станет частью «общества с западными ценностями», однако Москва пошла своей дорогой.

«Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вена в течение всего времени стремилась держать открытыми каналы для диалога. Он также отметил, что взаимная «игра в молчанку» никогда никому ничего хорошего не приносила, пишут «Известия».

Ранее новое правительство Австрии анонсировало рабочую программу, из которой следует, что Вена продолжит курс на смягчение антироссийских рестрикций. В программе говорится, что кабмин страны продолжит развивать российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог».

Ранее Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что действия Вашингтона неприемлемы.