В России предложили запретить свободную продажу формы полиции

Москва, 26 января. Представители общественного движения «За безопасность» направили обращение в комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции с инициативой ограничить на территории РФ свободную продажу формы сотрудников Министерства внутренних дел России.

Как отмечают авторы инициативы, за последнее время в стране выросло количество преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской экипировки, передает RT.

На сегодняшний день форму сотрудника полиции можно без препятствий — на законных основаниях — купить в интернет-магазинах или с рук на специализированных сайтах. В российском законодательстве на данном этапе предусмотрена ответственность за нелегальное ношение формы сотрудника правоохранительных органов, напомнили авторы документа.

«На наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», — объяснил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его словам, участники организации просят профильный комитет Госдумы рассмотреть поправки в законодательство и запретить свободную продажу формы сотрудников МВД в стране.

Согласно действующему законодательству, за нелегальное ношение формы сотрудника полиции предусмотрена административная ответственность — штраф до 1,5 тыс. рублей с конфискацией незаконно купленной одежды.