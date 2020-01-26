Представители табачных компаний объяснили сокращение выпуска сигарет в России

Москва, 26 января. Уменьшение количества выпускаемых в России сигарет связано с ростом нелегального рынка табачной продукции. К такому выводу пришли представители компаний, производящих сигареты.

Согласно статистике, в прошлом году объем производства упал на 11,1%. По оценкам компании Philip Morris International, в 2019 году общий объем рынка сократился на 8% в сравнении с 2018 годом. Вызвано это было множеством причин. В том числе отказом от курения или переходом на альтернативные продукты.

«Но основной фактор, конечно же, продолжающийся рост объемов нелегальной продукции: по данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на российском рынке составила уже 15,6%», – цитирует РИА Новости вице-президента по корпоративным вопросам Philip Morris Сергея Слипченко.

Дело в том, что нелегальные сигареты дешевле. В среднем, половину стоимость обычной пачки в магазине составляет акциз и НДС. Эксперты отмечают, что переход потребителей на дешевый нелегальный продукт связан с желанием сэкономить, поскольку акцизы на табак растут быстрее, чем их доходы.

По мнению директора по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яны Гуськовой, среднее падение легального рынка табачных изделий составляет 7-8% в год.

Производители также предложили ряд мер, которые могут позволить сократить нелегальный рынок. Во-первых, это ускорение принятия законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за соответствующие нарушения. Во-вторых, это усиление контроля правоохранителей на местах, считают эксперты.

Также отмечается, что из-за теневого рынка страдает и бюджет страны, поскольку его потери в прошлом году, по примерным оценкам, составили более 100 миллиардов рублей.

Напомним, цена на табачные изделия и электронные сигареты может вырасти на 25% в 2020 году. Причиной тому станут расходы производителей на новую маркировку пачек, сообщает «Газета.ru».