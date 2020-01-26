В Шотландии любитель грызть ногти подхватил смертельную инфекцию

Эдинбург, 26 января. Привычка грызть ногти обернулась для жителя Шотландии смертельной инфекцией. Об этом сообщает в воскресенье британский таблоид Daily Mail.

По словам приятельницы пострадавшего шотландца Карен Пит, он был вынужден обратиться за помощью к врачам в Королевскую больницу Глазго после появления опухоли на пальце.

«Просто этот человек очень любит грызть ногти», — пояснила подруга мужчины, прикрепив к своему посту в социальной сети Facebook фотографию распухшего пальца.

Шотландца экстренно поместили в отделение неотложной помощи, где доктора поставили ему диагноз паронихия. При этом специалисты предупредили, что инфекция могла распространиться дальше по верхней конечности и даже привести к смерти. Другу Карен Пит сделали операцию, после которой он остался без ногтевой пластины. По всей видимости, отмечает девушка, пластина больше не восстановится.

Напомним, два года назад сообщалось о жителе британского города Уэстклифф-он-Си, который попал в медицинское учреждение с тяжелой формой заражения крови по причине привычки кусать ногти на руках.