Число заразившихся коронавирусом достигло двух тысяч. События дня. ФАН-ТВ

Спасение рыбаков на Сахалине 600 рыбаков на льдине. Любители посидеть с удочкой попали в сложную ситуацию. ЧП произошло на Сахалине в районе залива Мордвинова. Льдину, на которой находились рыбаки, оторвало от берега. Это уже второй подобный случай на этой неделе. 22 января в такой же ситуации оказались 300 рыбаков. Несколько из них вышли на берег самостоятельно, а многим потребовалась помощь сотрудников МЧС. Но, видимо, этот случай не стал показательным для местных жителей. В очередной раз на мысе Свободный работают 18 спасателей. В готовности к взлету находится вертолет Ми-8.

Растет число заразившихся коронавирусом В России принимают все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так в Санкт-Петербург поступили тест-системы для быстрой проверки на болезнь. В аэропортах страны дежурят медики, которые проверяют каждого пассажира, прибывшего из Китая. Там число заразившихся коронавирусом достигло двух тысяч человек. Количество жертв увеличилось до 56. Опасный вирус также дошел до Австралии, Вьетнама, Таиланда, Японии, Франции. По сообщениям китайских СМИ, сейчас национальный Центр по профилактике и контролю заболеваний разрабатывает вакцину против нового вируса.

Землетрясение в Турции Печальные новости из Турции. Там число погибших в результате землетрясения увеличилось до 31. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Из-за стихийного бедствия в провинциях страны разрушены 30 зданий, более 80 получили повреждения. Мощные подземные толчки магнитудой 6,8 жители нескольких провинций Турции ощутили 24 января. Пострадали около 1500 человек.