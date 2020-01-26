Количество заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек

Пекин, 26 января. Число заразившихся новым типом коронавируса в Китае возросло до 2002 человек, из них 56 скончались. Об этом сообщил в воскресенье государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Накануне официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем.

По имеющимся данным, состояние 324 человек врачи расценивают как тяжелое. Помимо этого, у 2684 человек подозревают заражение новым типом коронавируса, передает телеканал «360».

Напомним, вспышка заболевания наблюдается в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где проживают свыше 24 млн человек, в воскресенье утром сообщили о первом летальном случае из-за коронавируса. Согласно последним сведениям, в городе подтверждены 40 случаев заражения, пишет «Газета.Ru».

По причине вспышки коронавируса в Китае 25 января ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) в области общественного здоровья в более чем 20 провинциях, специальных административных районах и городах. Случаи заражения уже зафиксировали в Штатах, Таиланде, Франции и Австралии.