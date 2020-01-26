Китайские ученые начали разработку вакцины от коронавируса

Пекин, 26 января. Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний в Китае начал разработку вакцины против смертельного коронавируса, вызывающего пневмонию.

О начале разработке препарата сообщили китайские СМИ. На данный момент неизвестный вирус стал причиной смерти 56 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин распорядился создать рабочую группу, отвечающую за координацию работы по профилактике и контролю за распространением вируса. Также власти Китая направят руководящие группы в пострадавшие регионы страны, пишет «Газета.ru».