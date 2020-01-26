Communal News рассказало, зачем РФ создает «хакерские» ракеты для АПЛ

Москва, 26 января. Новые боеприпасы российского производства для атомных подводных лодок (АПЛ) значительно расширят возможности субмарин. Об этом сообщает американское издание Communal News.

Автор статьи указал на тот факт, что российские инженеры тестируют новые боеприпасы, которые могут без особого труда пробивать лед. Исследуемые реактивные снаряды будут использоваться на атомных подводных лодках. На данный момент для субмарин в арктических регионах самым сложным маневром является всплытие из-подо льда на поверхность.

«Ошибка в выполнении таких маневров может привести к повреждению подлодки или заклиниваю во льдах», — говорится в статье, перевод которой подготовила «ПолитРоссия».

По мнению журналиста, новые «хакерские» ракеты Российской Федерации значительно расширят спектр возможностей АПЛ, стоящих на вооружении флота. Сейчас испытания боеприпасов проводятся на атомных подводных лодках «Борей-955» и «Ясень-855».

Кроме того, автор материала напомнил, что на сегодняшний день Северный Ледовитый океан является одним из ключевых российских регионов, поэтому «хакерские» ракеты очень важны для Москвы.

«Северный Ледовитый океан стал очень стратегическим регионом», — резюмирует репортер.

Ранее китайское издание Sohu рассказало о строительстве в Арктике российской международной станции «Снежинка». Так, Москва взаимодействует в этом вопросе с Пекином, что в конечном счете может оказаться проблемой для американской стороны, которая заявляла о желании конкурировать с Россией в регионе.