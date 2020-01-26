Ученые из Канады предположили, что рак может передаваться от человека к человеку

Оттава, 26 января. Группа ученых из Канадского института перспективных исследований выдвинула гипотезу, что рак заразен, и способен передаваться от человека к человеку. Такое предположение было сделано на основе изучения микробиома.

Микробиом представляет собой множество бактерий, которые находятся на коже и в органах человека. Ученые считают, что данные микроорганизмы могут играть определенную роль в передаче ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также рака.

Как сообщает РИА Новости, во Всемирной организации здравоохранения опровергли данные предположения, однако отметили, что остальные заболевания могут передаваться из-за факторов окружающей среды или на генетическом уровне.

Ранее британские исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток, который позволит создать универсальную иммунотерапию для множества видов рака. Они успешно протестировали новый тип рецепторов на мышах. К испытаниям на людях они планируют приступить в 2020 году, пишет «Газета.ru».

По словам ученых, открытие было сделано случайно. Исследователи изучали образец из банка крови в поисках клеток, способных бороться с бактериями. Отмечается, что новый метод излечения рака может подействовать только на несколько видов онкологии, и не способен победить крупные опухоли.