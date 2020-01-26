Ученые рассказали об опасности появления дыр в корпусе МКС

Москва, 26 января. Корпусу Международной космической станции (МКС) угрожает разрушение из-за ржавчины и разгерметизация жилых модулей, по этой причине разрабатываются новые способы идентификации разъедающих станцию микроорганизмов. Об этом сообщается в итогах исследования Института медико-биологических проблем РАН в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина».

По данным исследователей, космонавты во время осмотра российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, два из которых находятся в туалетной комнате.

«Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к «холодным», в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги», — следует из материалов.

Как отмечают эксперты, размер коррозионных повреждений и нарушение герметичности жилых модулей требуют создания механизмов наблюдения за обнаруженными коррозионными повреждениями, пишут «Известия».

Отмечается, что новое оборудование для обнаружения коррозии спроектирует и изготовит Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, после чего его протестируют на станции в рамках эксперимента «Эмиссия». Главная задача исследования — обеспечить «выявление предаварийной ситуации, создающей угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках», сообщает «Вечерняя Москва».