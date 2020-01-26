Медики назвали первые симптомы заболевания новым коронавирусом

Токио, 26 января. Стали известны первичные симптомы пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус, бушующий в Китае. Признаки заболевания в основном схожи с обыкновенной простудой, это кашель и температура. Однако болезнь может проявиться иначе.

Многие из жителей города Ухань, где возникло заболевание, обращаются в больницу с жаром и кашлем. У одного из заболевших китайцев в виде симптома проявилась трехдневная диарея. Обнаружить вирус врачи смогли лишь после того, как сделали компьютерную томографию и дополнительные анализы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на китайское издание NHK.

По словам медиков, первичными симптомами нового коронавируса также могут оказаться нарушения в работе пищеварения и нервной системы: расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

Напомним, накануне в субботу в Москве граждане Китая обратились за медицинской помощью, почувствовав недомогание. С подозрением на ОРВИ туристы были доставлены в столичную «Инфекционную клиническую больницу № 1 ДЗМ». Как позже стало известно, у граждан Китая не была выявлена пневмония.

В Китае коронавирусом нового типа заразилось уже 1975 человек, число жертв достигло 56, пишет «Газета.ru».