Японский ученый Тахакиро предрек России новые бесснежные зимы

Токио, 26 января. Доцент Университета Тохоку Сасаи Тахакиро заявил, что снега в России будет все меньше с дальнейшим потеплением климата.

Как пишет РИА Новости, в Университете Тохоку провели компьютерную имитацию, в ходе которой спрогнозировали выпадение снега на ближайшие годы. Ученые пришли к выводу, что тенденция бесснежных зим в России сохранится, как и в северных районах Японии.

«Причина того, что снега все меньше — потепление климата. Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что количество снега здесь сократится наиболее сильно, очень высока. Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», — рассказал Тахакиро.

Ситуацию с отсутствием снега на севере Японии уже называют критической. Скудные осадки в январе стали для страны рекордными с 1961 года. Уровень выпавшего снега здесь за последний месяц составил менее трети от нормы, а на побережье Японского моря выпало в ряде мест менее одного процента от нормы.

Каждый третий из японских лыжных курортов так и не смог открыться из-за отсутствия снега, а спортивные соревнования пришлось проводить с искусственным снежным покрытием. Бесснежная зима беспокоит также японских аграриев, поскольку почва промерзает, что может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству страны.

По словам Тахакиро, потепление грозит еще одной опасностью, которая связана с высоким риском возникновения снежных бурь и других природных катаклизмов.

«Возрастает вероятность снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного бедствия — таков итог нашего исследования. Если температура Земли повысится на 2-4 градуса по сравнению с эпохой промышленной революции, то в мире среднее количество снега сильно сократится. Я бы хотел обратить особое внимание на опасность стихийных бедствий. Есть вероятность, что из-за потепления будет больше снежных бурь и снегопадов, когда сразу выпадает очень много снега», — отметил ученый.

По его словам, водяной пар, накапливающийся в атмосфере из-за потепления, в какой-то момент может выпасть в виде большого количества снега. Такие снегопады, происходившие ранее раз в несколько десятилетий, теперь будут случаться раз в несколько лет. Тахакиро предупредил, что люди, привыкшие к бесснежным зимам, могут сильно пострадать в случае подобных критических снежных бурь.

Ранее «Известия» сообщили, что синоптики зафиксировали абсолютный температурный рекорд в Москве в январе 2020 года.