Около 600 рыбаков на Сахалине оказались на отколовшейся льдине

Южно-Сахалинск, 26 января. На Сахалине, в заливе Мордвинова, около 600 моряков оказались отрезаны от берега из-за отколовшейся льдины. В настоящее время к ним для оказания помощи прибыла крупная группа спасателей.

По информации экстренных служб, трещина до 10 метров шириной образовалась во льду в 20 метрах от берега из-за отлива и отжимного ветра.

«По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков», – цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

На данный момент на место происшествия прибыли 20 спасателей и 16 единиц техники. Организована переправа при помощи лодок, работает судно «Хивус-10» на воздушной подушке, к вылету также готов вертолет Ми-8.