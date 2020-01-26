Крупнейшие банки России готовы запустить услуги, связанные с биометрией

Москва, 26 января. Крупнейшие банки России готовятся к запуску услуг, которые клиенты смогут получить удаленно при помощи биометрии. Современные технологии помогут открыть счет, не приходя в банк, получить кредит, брокерское обслуживание и воспользоваться другими сервисами.

Сбор биометрических данных своих клиентов банки начали еще летом 2018 года. ЦБ России поставил сроки – до конца 2019 года предоставить такой сервис во всех структурных подразделениях. Позже Центральный банк пошел на ряд уступок, но крупнейшие кредитные организации справились в установленный срок, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости.

Так, например, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что сейчас клиенты могут предоставить банку запись своего голоса, которая после будет использоваться для верификации. Функция повысит безопасность и сократит время обслуживания.

Кроме того, в ВТБ сказали, что в этом году они планируют запустить сервис по сбору биометрических слепков лица в мобильном приложении банков. А вскоре смартфоны и банкоматы смогут распознавать клиентов.

Банк «Русский Стандарт» вместе с «Ростелекомом» уже внедрил сервис распознавания лица при оплате покупок. В настоящий момент разрабатывается ряд услуг для граждан, которые не являются клиентами банка, но уже передали свои данные в единую биометрическую систему.

«Банк готов предоставлять удаленный доступ по биометрическим данным для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, как только такая возможность будет реализована на законодательном уровне», – пояснила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что некоторые банки могут и уменьшить ставки по кредитам, предоставленным с помощью биометрии, пишет «Газета.ru».