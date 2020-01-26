Водонаева снова оскорбила получателей материнского капитала

Москва, 26 января. Модель Алена Водонаева в эфире НТВ заявила, что не изменит своего отношения к маткапиталу, назвав часть его получателей «пьющими» и «маргиналами».

Скандал вокруг Водонаевой разгорелся после ее записи в Instagram, где модель заявила, что из-за введения маткапитала на первенца «быдло, которому вечно не хватает на бутылку» начнет рожать детей ради денег. Позже в свое оправдание она заявила критикующим ее людям, что те концентрируются лишь на слове «быдло», якобы упуская из виду главную мысль.

«Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», из-за него меня начали порицать. В следующий раз буду умнее и назову такую социальную прослойку маргиналами, так приличней звучит. Но сути это не меняет», — сказала Водонаева.

Модель сообщила, что не изменит своей точки зрения по вопросу материнского капитала.

«Видели эти семьи? Они малограмотные, необразованные, они пьют, не знают, кто от кого родил. Считаю, им нельзя помогать. Представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить?», — заявила она.

Высказывания Водонаевой вызвали резкую реакцию в обществе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в частности, предложил привлечь модель к ответственности. Телеведущий Евгений Попов напомнил ей, что маткапитал выдается на определенные цели и его нельзя потратить на «бутылку водки».

Предложение о введении материнского капитала за первенца, а также об увеличении размера маткапитала за второго ребенка прозвучало в ходе оглашения президентом России Владимиром Путиным его послания Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, в случае реализации предложенных мер общий размер государственной поддержки для родителей, у которых двое детей, возрастет до миллиона рублей.

Раннее «Известия» сообщили, что Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал.