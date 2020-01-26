Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Канаде

Оттава, 26 января. Первый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Канаде, сообщили представители Минздрава провинции Онтарио.

Как рассказали в министерстве, мужчина в возрасте около 50 лет прилетел в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позже ему стало плохо, после чего заболевшего доставили в больницу.

Стало известно, что у пациента диагностировано заражение новым типом коронавируса.

«Пациент находится в стабильном состоянии, его перевели в изолятор», — сообщает медучреждение в Twitter.

Канадские власти с опозданием получили информацию о предположительном случае заражения, после чего инициировали расследование.

«У пациента были зафиксированы симптомы, схожие с новым коронавирусом. Его симптомы проявляются в легкой форме», — рассказал один из чиновников.

Власти КНР 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем является коронавирус нового типа.

На сегодняшний день известно о более чем двух тысячах зараженных по всему миру, 56 из них скончались. Помимо Китая, случаи заражения выявлены в Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, Сингапуре, США, Южной Корее и ряде других стран.

Как пишут «Известия», у граждан Китая, госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус, не выявлены признаки пневмонии, они находятся в больнице с проявлениями обычного ОРВИ.