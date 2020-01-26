Жители района Мугаир в сирийском Алеппо получили продукты из рук военных РФ

Алеппо, 26 января. Представители российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям района Мугаир в городе Алеппо. Люди, проживающие там, сильнее других пострадали от действий террористов.

По словам представителей ЦПВС, горожанам выдавали продукты по специальному списку, подготовленному военными вместе с властями. Сделано это было для того, чтобы гуманитарная помощь в первую очередь попала в руки наиболее нуждающихся граждан. Например тем, чьи родственники погибли во время атак боевиков.

«Мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь», – цитирует ТАСС представителя ЦПВС Михаила Минина.

Из рук российских военных пострадавшие жители Алеппо получили муку, сахар, сгущенное молоко, чай, рис, хлеб и вещи первой необходимости.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску в борьбе с терроризмом: более четырех лет назад российская авиация нанесла первые удары по боевикам после обращения к России президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи.