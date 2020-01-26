«Боинг-777X» совершил первый полет

Нью-Йорк, 26 января. Новый авиалайнер «Боинг-777X» совершил первый испытательный полет, пробыв в воздухе около четырех часов.

Самолет поднялся в воздух в американском штате Вашингтон в окрестностях города Эверетт и совершил посадку в аэропорту Сиэтла.

Как пояснил пилот-испытатель Тэд Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий и воздушных коридоров регулярного авиасообщения. В ходе полета специальное оборудование фиксировало всю информацию о работе систем самолета. На борту находились только двое пилотов.

«Они сделали все, что было запланировано на этот полет. Системы лайнера работали штатно. Тесты продолжатся», — рассказал Грейдит.

В корпорации «Боинг» заявили, что 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом с двумя двигателями».

Авиалайнер рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. Длина самой крупной его версии составит 77 метров. Планируется, что заказчики получат первые самолеты в следующем году.

Испытательный полет «Боинг-777X» переносился несколько раз. В июле прошлого года причиной переноса стали проблемы с двигателем, а в минувшую пятницу — сложные погодные условия.

Параллельно корпорация пытается преодолеть трудности с «Боинг-737 MAX», эксплуатация которого была приостановлена после двух авиакатастроф, в которых погибли в общей сложности 346 человек. В «Боинг» признали, что причиной случившегося стал сбой в работе системы улучшения маневренности, после чего полеты лайнера приостановили из соображений безопасности.

Ранее «Известия» сообщили, что президент США Дональд Трамп «разочаровался» в «Боинг» из-за ситуации с 737 MAX.