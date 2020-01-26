Состояние Илона Маска выросло за одну неделю на $1,7 млрд

Нью-Йорк, 26 января. На этой неделе компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, заняла второе место по рыночной стоимости, обогнав Toyota. Благодаря этому, состояние одного из самых богатейших людей на планете увеличилось еще на $1,7 миллиарда.

В среду капитализация компании достигла $100 млрд, соответственно акции Tesla выросли на 16% за неделю, увеличив состояние Илона Маска до $32 млрд, сообщает деловой журнал Forbes.

На данный момент миллиардеру принадлежи 22% всех акций компании. Маск занимает 28 место в списке самых богатых людей в мире. Кроме того, он владеет долей в частной аэрокосмической компании SpaceX, которая оценивается в $12,5 млрд.

По словам аналитиков, если рыночная стоимость Tesla в течение года не опустится ниже $100 млрд, то Илон Маск станет еще богаче. Он получит от собственной компании около $346 млн в виде вознаграждения за рост капитализации.

Ранее Илон Маск заявил, что планирует к 2050 году запустить на Марс миллион человек, пишет «Газета.ru». Пилотируемый корабль многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX, является частью масштабного плана по колонизации красной планеты.