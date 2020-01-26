Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

Москва, 26 января. Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что союзникам Вашингтона по НАТО стоит брать пример с России в военной сфере.

В качестве примера Фогго привел российские системы ограничения доступа и маневра, реализующие концепцию A2AD путем создания повышенной опасности для перемещения противника в заданную местность. К ним относятся, к примеру, береговые противокорабельные комплексы «Бастион», а также системы ПВО С-400 «Триумф».

«Я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и хотите защитить свои берега, подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2AD и обзаведитесь подобными системами. Умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, береговыми радиолокационными станциями, которые будут работать в связке», — сказал адмирал.

Системы A2AD развернуты вдоль восточных рубежей России, а также в Калининграде у берегов Балтийского моря, в Крыму и других точках Черного моря. Боевое дежурство несут расчеты комплексов ПВО С-300 и С-400, а также подразделения, оснащенные противокорабельными ракетными системами, крылатыми и баллистическими ракетами. Вооружения не позволяют вероятному противнику войти в зону их действия без нанесения ему неприемлемого ущерба.

Ранее «Известия» сообщили, что в США назвали «особой угрозой» для своих авианосцев российские «ракетные засады», когда береговые комплексы «Бастион» действуют в связке со сторожевыми кораблями проекта 22160, способными передавать данные о местонахождении противника.