Генерал ВВС США Дептула назвал стратегию для войны с Ираном

Вашингтон, 26 января. Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула назвал стратегию для войны с Ираном.

Дептула заявил, что Соединенным Штатам в Иране не следует применять свою привычную стратегию действий на Ближнем Востоке, разворачивая военный контингент, как это было в Афганистане. Генерал считает, что в случае войны с Исламской республикой нужно максимально быстро нанести удар по ключевым объектам инфраструктуры, применяя кибератаки и авиацию.

Иранским средствам ПВО, а также военным самолетам и беспилотникам он противопоставляет истребители пятого поколения F-22 Raptor, F-35 Lighning II, а также бомбардировщики B-21.

«При правильном применении смертоносные эффекты, основанные на современной аэрокосмической мощи, дополненной кибероперациями, могут привести к краху экономики Ирана, поражению его военных сил, ослаблению ядерной программы и подавлению его влияния в регионе», — цитируют Дептулу «Известия».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря, когда в Багдаде по личному распоряжению президента США Дональда Трампа был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Тегеран заявил, что отомстит за убийство генерала, имеющего в Иране статус народного героя, после чего нанес ракетный удар по американским военным базам на территории Ирака.

США сообщили, что в результате атаки никто из американских военнослужащих не пострадал, но позже стало известно, что более 30 солдат и офицеров получили контузии.

Парламент Ирака назвал убийство Сулеймани нарушением государственного суверенитета и принял решения, обязывающие правительство страны расторгнуть соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и способствовать скорейшему выводу американских войск с иракской территории.

Вашингтон утверждает, что не собирается выводить свои войска из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.