Блогер Золкин сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Донецк, 26 января. Еда в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась дешевле, чем в столице Украины – Киеве. К такому выводу пришел блогер Владимир Золкин, сравнив цены в супермаркете ДНР и сетевых украинских магазинах.

Свой эксперимент Золкин снял на видео и опубликовал на видео-хостинге YouTube. Сравнение мужчина начал с овощей. Так, например, помидоры в столице ДНР стоят 195 рублей, что в пересчете 76 гривен. В то же время в Киеве они обойдутся в 80 гривен. Аналогичная ситуация с картофелем, который в Донецке стоит почти 18 рублей, то есть 7,15 гривны, а в Киеве 11,5 гривны. Такая же разница в ценах других овощей.

Разница заметна и в ценах на мясо. Сто грамм говяжьего фарша жителям ДНР обойдутся в 29,9 рубля, что равно 11,8 гривны. В Киеве за него потребуется отдать 13,4 гривны.

Однако молочные продукты оказались дороже в ДНР. Вместе с тем, крупы, такие как рис и гречка, заметно дешевле в Донецке, нежели в Киеве.

Напомним, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна стала сырьевым придатком. Такое заявление прозвучало в ответ на отчет Еврокомиссии, согласно которому Украина вышла на третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС.

Как пишет «Газета.ru», Климкин считает, что страна вывозит исключительное сырье, не становясь поставщиком продуктов.