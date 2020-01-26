Американский солдат погиб в ДТП в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 26 января. 22-летний солдат вооруженных сил США погиб в результате ДТП в Сирии. Авария произошла в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пресс-службе Пентагона.

По данным военного ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января, в пятницу, однако известно о нем стало лишь сегодня. Мужчина погиб во время выполнения служебных обязанностей.

«Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», – цитирует ТАСС пресс-службу Пентагона.

Уточняется, что солдата звали Антонио Мур. Автомобиль, в котором он находился, перевернулся. Причины ДТП на данный момент неизвестны.

Напомним, военный контингент США находится в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. На самом же деле американцы крадут сирийскую нефть. Вместе с тем многие эксперты пришли к выводу, что солдаты США несут в Ближнем Востоке лишь разруху, голод и смерть, заявив об опасности беспредела, который творит американский контингент.