Кальюлайд назвала Беллинсгаузена «своим человеком»

Таллин, 26 января. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в Антарктиду заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном.

Кальюлайд посетила с визитом Антарктиду, где приняла участие в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия самого южного материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Глава Эстонии посетила ряд научных станций, а также встретилась с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на яхте «Адмирал Беллинсгаузен».

«Беллинсгаузен — хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле — наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», — сказала Кальюлайд.

Президент выразила опасения по поводу изменения климата в антарктической зоне, которую назвала «самым нагревающимся регионом мира».

«Разумеется, мы можем говорить, что тяжело и сложно бороться с изменением климата, но отказываться от борьбы еще дороже», — отметила она.

Фаддей Беллинсгаузен родился на принадлежащем сегодня Эстонии острове Эзель (Сааремаа) в 1778 году. Будущий адмирал окончил морской кадетский корпус в Кронштадте, в 1803 году совершил кругосветное плавание в составе экспедиции под командованием Ивана Крузенштерна.

В 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев совершили плавание, в ходе которого открыли материк Антарктида и еще 29 неизвестных ранее островов. Собранные ими уникальные коллекции хранятся в Казанском университете. Морской поход экспедиции под командованием Беллинсгаузена по праву считается одним из самых важных и сложных из всех, когда-либо совершенных.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Кальюлайд обвинила Россию в «несерьезности».