Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Калуга, 26 января. В Калужской области автобус, следовавший в Москву после экскурсии, перевернулся и упал в кювет. В момент ДТП в автомобиле находился 31 человек, в том числе двое детей. В аварии погибших нет, пострадавшие госпитализированы, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в субботу в 18:30. Авария произошла недалеко от границы Козельского района. На данный момент известно, что в аварии пострадали восемь человек. Четверо направлены в медучреждения в Калугу, остальные в Козельскую центральную районную больницу.

Автобус направлялся в столицу после экскурсии в монастыре Оптина Пустынь, расположенном в Козельске.