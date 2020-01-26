Коронавирус нового типа диагностирован у трех врачей в Пекине

Пекин, 26 января. Новый тип коронавируса диагностировали у трех китайских врачей в Пекине, пишет газета «Женьминь жибао».

Издание уточняет, что двое из заболевших врачей посещали город Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, в рамках деловых поездок.

«Все трое, а также люди, состоявшие с ними в близком контакте, помещены в карантин», — сообщает газета.

В субботу стало известно, что впервые от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончался врач, 62-летний отоларинголог Лян Удун. Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники написала, что количество зараженных медиков значительно превышает официальные данные.

«Почти в каждой крупной больнице Ухани вы найдете зараженных медиков, их число точно больше 15», — говорится в сообщении.

Уханьские врачи вплоть до пятницы пытались своими силами справиться с распространением вируса. 23 января стало известно, что на помощь им прибыли 450 военных медиков, имеющих опыт борьбы с эпидемиями атипичной пневмонии и Эболы. В субботу в Ухань дополнительно были направлены еще 1230 врачей.

Власти КНР 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем является коронавирус нового типа.

На сегодняшний день известно о 1438 зараженных по всему миру, 42 из них скончались. Помимо Китая, случаи заражения выявлены в Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и ряде других стран. На территории России у всех, госпитализированных с подозрением на новый коронавирус, выявлены другие заболевания.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса.