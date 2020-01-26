Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через порт Владивосток

Москва, 26 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список государств, граждане которых имеют право на упрощенный въезд на территорию РФ через порт Владивосток.

Документ за подписью премьера опубликован на сайте правительства России. Он содержит список изменений, внесенных в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Россию через пункты пропуска порта Владивосток «оформляются однократные деловые туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа».

Упрощенный порядок будет действовать для граждан более чем 50 стран, среди которых Болгария, Германия, Индия, Китай, Северная Корея, Польша, Сербия, Италия, страны Прибалтики, Япония и другие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Киев ужесточил правила поездок в Россию для граждан Украины.