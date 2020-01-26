Пушков ответил на слова Кравчука о возвращении Донбасса

Москва, 26 января. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Киевом контроля над Донбассом.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под контроль Киева благодаря мировому сообществу, а также «системной, настойчивой, целеустремленной работе» украинских властей.

«Донбасс может сам вернуться. С помощью нашей работы ежедневной. Мы должны действовать на идею мира, на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский», — сказал бывший президент Украины.

Пушков в своем Twitter возразил Кравчуку, что пока Киев действует с точностью до наоборот.

«Пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — отметил сенатор.

Ситуация на Донбассе обострилась в 2014 году, когда после государственного переворота в Киеве жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность пришедших к власти на Украине сил. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении против Донбасса «антитеррористической операции», которая переросла в полноценную гражданскую войну. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек.

В попытках урегулирования ситуации в рамках встреч контактной группы в Минске было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на неоднократно заключенные перемирия, перестрелки в Донбассе продолжаются до сих пор.