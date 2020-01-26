Сирийская артиллерия нанесла точечные удары по позициям боевиков к западу от Алеппо

Алеппо, 26 января. Артиллерия сирийской армии нанесла в ночь на воскресенье точечные удары по позициям террористов к западу от города Алеппо.

По данным новостного агентства SANA, подразделения Сирийской арабской армии (САА) атакуют по всей линии фронта в окрестностях Алеппо. Артиллерийский огонь ведется по форпостам террористов, в рядах боевиков имеются ощутимые потери.

Накануне МИД Сирии направил в Совбез ООН послание, в котором говорится, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.

«Террористы совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети. В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей», — говорится в послании министерства.

МИД Сирийской Арабской Республики указал, что боевики препятствуют уходу мирных жителей с подконтрольных им территорий через организованные ранее гуманитарные коридоры.

«Военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до полного их уничтожения», — гласит послание, направленное в ООН.

Напомним, зона деэксалации, расположенная в провинции Идлиб и частях провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству Сирии, большая ее часть контролируется боевиками запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1.

В пятницу «Газета.ру» сообщила, что от обстрела боевиков в Алеппо погибли восемь мирных жителей, а также трое сирийских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.