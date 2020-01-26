Армия Сирии приблизилась к форпосту террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 26 января. Сирийские правительственные войска приблизились к форпосту террористов в Маарет ан-Нумане провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Издание уточняет, что укрепление контролируют члены запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. Силы САА атакуют оборонительные рубежи боевиков на подступах к Маарет ан-Нуману.

Ранее сирийские правительственные войска вернули контроль над поселениями Абу-Джрейф, Тлеманс, Таккана и Маар-Шамарин. Террористы понесли серьезные потери убитыми и ранеными.

Накануне сообщалось о гибели восьми мирных жителей в результате обстрела со стороны боевиков в провинции Алеппо. Об этом писала RT.

Также стало известно о намерении Дамаска довести до конца военные операции против террористов в Идлибе и Алеппо. Сирийские дипломаты подчеркнули, что этого требуют интересы безопасности граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.