Кудрин прокомментировал ситуацию с использованием лесных ресурсов в РФ

Москва, 26 января. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что использование лесных ресурсов РФ находится уже второй год в фокусе внимания его ведомства. Однако, по его мнению, на сегодняшний день «хозяйствование неэффективно».

Данное мнение Кудрин высказал в своем Twitter после поручения президента РФ проверить расходы на лесоустройство за пять лет, выдвинутое Счетной палате.

«Вышло поручение президента Счетной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство. Использование лесных ресурсов уже второй год в фокусе внимания СП. Это важнейший ресурс для роста экономики, однако пока хозяйствование неэффективно», – написал Алексей Кудрин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Счетной палате совместно с прокуратурой проверить расходование бюджетных средств на проведение лесоустройства с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года, сообщает «Газета.ru».