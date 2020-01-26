Двухлетнюю девочку нашли под завалами после землетрясения в Турции

Анкара, 26 января. Спасатели спустя сутки после землетрясения на востоке Турции извлекли из-под завалов двухлетнюю девочку.

Как рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, девочка находится в сознании, ее срочно доставили в больницу. Ребенок находился под завалами в городе Элязыг вместе с матерью, операция по спасению женщины продолжается. Спасатели поддерживают с ней голосовой контакт и смогли передать пищу и лекарства.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг в пятницу вечером. Всего было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше в 12 провинциях Турции, а также на севере Сирии.

В списке пострадавших на данный момент числятся 1466 человек, 43 из них были спасены из-под завалов. Погибли 29 человек.

Как пишет «Газета.ру», стихийное бедствие привело к полному разрушению 30 зданий, еще 81 здание получило существенные повреждения.