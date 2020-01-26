Фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии

Грац, 26 января. Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова показали впечатляющие результаты на чемпионате Европы в австрийском городе Граце. Молодые спортсменки заняли весь пьедестал, взяв золото, серебро и бронзу.

Медаль за первое место завоевала 16-летняя Алена Косторная, показала результат 240,81 балла в женском одиночном катании. Серебряную и бронзовую медали взяли Анна Щербакова и Александра Трусова. Все три фигуристки являются воспитанницами Этери Тутберидзе. Как сообщает ТАСС, россиянки впервые выступали на европейском первенстве.

«Вставайте с диванов и стульев, вы должны это слушать, стоя, и наблюдать с гордостью. Гимн Российской Федерации в честь нашей победы!»: Фигуристы сборной России впервые за 14 лет выиграли ВСЁ золото чемпионата Европы pic.twitter.com/AsH5ZP8pur — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2020

Алена Косторная в прошлом сезоне стала победительницей финала юниорской серии Гран-при. В 2018 году она завоевала серебро юниорского чемпионата мира. В этом году она заняла первые места на этапах Гран-при во Франции и Японии, а также выиграла финал серии в Италии. Косторная является рекордсменкой в короткой программе и по общей сумме набранных баллов.

16-летняя Анна Щербакова является двукратной чемпионкой России, а ее ровесница Александра Трусова является рекордсменкой в произвольной программе, победительницей на двух этапах Гран-при этого года – в России и Канаде.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Спортсмены набрали 220,42 балла. Второе место заняли французы, третьими стали вновь представители России – Александра Степанова и Иван Букин.