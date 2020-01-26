Пушков высмеял заявление Киева о «краже» выдуманной истории «Украины-Руси»

Москва, 26 января. Украинские власти продолжают жить тщетными надеждами и несуразными мифами. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднара о «краже» украинской истории.

Пушков напомнил, что никакой «Украины-Руси» никогда не существовало, поэтому украсть ее историю едва ли возможно.

«Украина то рвется вступать в ЕС «вместо» Британии, то «обогащает» мировую историю выдуманной «Украиной-Русью», — написал Пушков в Twitter.

Пушков добавил, что смена власти на Украине не привела к изменению внешнеполитического курса Киева. По его мнению, местные политики продолжают жить вымышленными историями и напрасными надеждами.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар пожаловался на кражу украинской истории.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — сказал политик.

Боднар считает, что Москва пытается испортить отношения Украины с Польшей. Он призвал Варшаву объединиться в борьбе против Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что «хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории». Она также попросила уточнить хронологические рамки существования «Украины-Руси».

«Хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — цитирует Захарову RT.

Ранее заявление украинского дипломата о «краже истории» прокомментировал Франц Клинцевич.