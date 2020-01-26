7 случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионах КНР, граничащих с РФ

Москва, 26 января. В отдельных регионах Китайской Народной Республики, граничащих с территорией России, выявлены 7 случаев заболевания новым неизвестным коронавирусом. Об этом говорится в информации Министерства здравоохранения РФ.

Документ был в субботу опубликован в Telegram-канале министра здравоохранения Олега Салагая.

«В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV, не выявлено», – говорится в отчете.

Согласно эпидемиологической ситуации на 25 января, в мире зафиксировано 1 438 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. 98% из них – в КНР. 45 человек в результате скончались.

С 23 января в ряде провинций и населенных пунктов Китая введен карантин. При этом, 21 случай заболевания зарегистрирован вне страны. Так, трое заразившихся выявлены в Тайване, двое в Японии, двое в Южной Корее, пятеро в Тайланде, трое в Сингапуре, двое во Вьетнаме, а также в США, Малайзии, Австралии и Франции.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас туристов осматривают медики в «Инфекционной клинической больнице № 1 ДЗМ».

Гости из Китая прибыли в российскую столицу несколько дней назад. Вечером 25 января пятеро из 20 членов делегации почувствовали недомогание. Их доставили в больницу с подозрением на ОРВИ. Точный диагноз будет поставлен по итогам необходимых обследований.