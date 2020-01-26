Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране

Тегеран, 26 января. Пассажирский самолет Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour выполнил экстренную посадку в Тегеране из-за технических проблем. Об этом сообщает Tasnim.

Воздушное судно выполняло рейс Тегеран — Стамбул. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни экипаж столкнулся с техническими трудностями и совершил вынужденную посадку в аэропорту «Мехрабад», также расположенном в столице Ирана. В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

16 января «Газета.ru» сообщала об экстренной посадке самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро». Лайнер сел на еще не введенную в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу. Инцидент обошелся без жертв.

24 января в Соединенных Штатах злоумышленник ослепил пилота при помощи лазерной указки. Несмотря на временную потерю зрения, самолет успешно выполнил посадку.