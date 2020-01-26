Косачев ответил на слова Качиньского о компенсации от РФ Польше за ущерб во время войны

Москва, 26 января. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев ответил лидеру польской партии «Закон и справедливость» Ярославу Качиньскому, который заявил, что РФ якобы обязана заплатить Польше компенсацию за «ущерб» во Второй Мировой войне. По мнению Косачева, данные слова являются попыткой сгладить дипломатический провал Польши в Иерусалиме.

Ранее президент Польши Анджей Дуда не принял участие в израильском международной форуме, посвященном памяти жертвам Холокоста. Его возмутило то, что организаторы не предоставили ему слова на мероприятии, в то время как право выступить получили лидеры других стран, в том числе РФ и Германия.

После этого лидер правящей партии Качиньский в интервью заявил, что якобы Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за «ущерб», причиненный в годы войны. Константин Косачев в ответ на это заявил, что слова польского политика являются в какой-то мере «попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, в Варшаве готовились к неким нападкам, однако во время форума в Израиле Польша оказалась вовсе не в центре внимания.

«Поэтому все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну», – прокомментировал Косачев.

Напомним, ранее польские СМИ заявили, что для Варшавы форум памяти жертв Холокоста обернулся поражением.